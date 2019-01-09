Реконструкцию Национальной библиотеки в Ижевске намерены завершить в 2021 году

Реконструкцию Национальной библиотеки в Ижевске собираются завершить в 2021 году, сообщает ИА «Удмуртия».

На работы республика получит 385,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров России.

Из документа следует, что первая субсидия — 178,4 млн рублей — поступит в регион в 2019 году. Ещё 100 млн рублей направят в 2020-м, 107,1 млн — в 2021-м.

Субсидии будут предоставлены в рамках подпрограммы «Искусство» госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Здание библиотеки было открыто в 1958 году. В 2011-м эксплуатацию запретили в связи с нарушениями правил безопасности.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о реконструкции Малахова кургана.