Умер австралийский актёр Дариус Перкинс
Австралийский актёр Дариус Перкинс скончался на 55-м году жизни от тяжёлой болезни, сообщает Daily Mail.
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Артист известен ролями в фильмах и сериалах, среди которых — «Домой и в путь» (1988), «Соседи» (1985), «Семья Салливан» (1976).
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