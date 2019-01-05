Умер австралийский актёр Дариус Перкинс

Австралийский актёр Дариус Перкинс скончался на 55-м году жизни от тяжёлой болезни, сообщает Daily Mail.

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Артист известен ролями в фильмах и сериалах, среди которых — «Домой и в путь» (1988), «Соседи» (1985), «Семья Салливан» (1976). Ранее стало известно о смерти клавишника и вокалиста канадской инди-рок-группы Walk off the Earth Майка Тэйлора.