Умер участник группы Walk off the Earth Майк Тэйлор

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Клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk off the Earth Майк Тэйлор скончался в субботу, 29 декабря.

Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в социальной сети Facebook.

Отмечается, что артист скончался во сне.

«С глубокой грустью сообщаем, что наш любимый брат и член нашей группы Майк «Бородач» Тэйлор умер... Он мирно скончался во сне вчера ночью по естественным причинам», — говорится в тексте.

Члены группы выразили соболезнования родным и близким Тэйлора, а также попросили поклонников творчества коллектива с пониманием отнестись к произошедшему и не беспокоить членов семьи музыканта.

Ранее стало известно, что в США в возрасте 91 года умер поэт-песенник Норман Джимбел

Он был автором текстов ряда композиций, в частности Killing Me Softly. 

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