Умер Крис Кельми

На 64-м году жизни в Московской области скончался певец Крис Кельми, сообщает РИА Новости.

«Да, 1 января он (Крис Кельми) поступил… Завтра будет работать судмедэкспертиза, они будут заниматься вскрытием», — приводит РИА Новости слова представителя морга в Наро-Фоминске, в который доставили тело певца.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кельми скончался в своём загородном доме в Подмосковье.

«В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет», — сказал источник.

Крис Кельми — советский и российский певец, композитор, клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», был участником группы «Автограф». Среди его песен — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву».