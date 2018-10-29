Лев Лещенко прокомментировал сообщения о гибели композитора Бородина

Певец Лев Лещенко прокомментировал сообщения о гибели композитора Владимира Бородина в ДТП.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Вы знаете, для меня это очень печальная новость. Потому что последние полтора-два года мы с ним очень активно работали. Я совсем недавно закончил его большую пластинку с 14 песнями», — заявил Лещенко.

По его словам, Бородин заканчивал мюзикл по повести «Первая любовь» Ивана Тургенева, они должны были встретиться во вторник по поводу постановки.

Лещенко также назвал композитора обладателем редкого таланта, спокойным человеком без высокомерия.

Ранее сообщалось, что авария произошла в воскресенье, 28 октября, когда музыкант поехал в Солнечногорск с сыном и невесткой.