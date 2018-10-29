Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье
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- РИА Новости
По его словам, авария произошла в воскресенье, 28 октября, когда музыкант поехал в Солнечногорск с сыном и невесткой.
«На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — цитирует Бирюкова ТАСС.
Родственники Бородина госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое.
Композитору было 52 года, он писал для многих российских артистов эстрады.