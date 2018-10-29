Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье

Композитор, автор песен «Поздний вечер в Сорренто» и «Сто дней до приказа» Владимир Бородин погиб в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщил его соавтор — поэт Николай Бирюков.

По его словам, авария произошла в воскресенье, 28 октября, когда музыкант поехал в Солнечногорск с сыном и невесткой.

«На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Родственники Бородина госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое.

Композитору было 52 года, он писал для многих российских артистов эстрады.