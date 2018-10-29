В Москве начали реставрировать арку дома актёров МХАТа

В Москве начали реставрировать белокаменную арку дома актёров МХАТа, сообщает портал мэра и правительства.

Здание в Глинищевском переулке является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все работы согласованы с департаментом культурного наследия и проводятся под контролем специалистов ведомства.

Арка по своему оформлению похожа на триумфальную. На её колоннах можно увидеть барельефы «Карнавал искусств» и «Парад физкультурников». Автор — советский скульптор-монументалист Георгий Мотовилов.

«Это здание возвели для сотрудников Московского художественного академического театра и Театра имени Станиславского», — напомнил глава департамента Алексей Емельянов.

Дом построен в 1938 году. Начавшиеся работы — первые за его историю, пишет «Вечерняя Москва».

Как передаёт m24, реставрация должна завершиться до весны 2019 года.

Ранее сообщалось, что жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединённое рабочее строительство» попал в список объектов культурного наследия регионального значения.