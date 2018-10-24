Самый высокий в Москве конструктивистский дом стал памятником архитектуры

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Жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединённое рабочее строительство» попал в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Самый высокий в Москве конструктивистский дом стал памятником архитектуры
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Здание возведено в 1931 году по проекту Василия Кильдишева в стиле конструктивизма. Планировка напоминает перевёрнутую букву F.

«Жилой дом Обрабстроя был построен как дом переходного типа. По похожему принципу был спроектирован и знаменитый дом Наркомфина. Эти здания знаменовали переход от частного жилья к социалистической коммуне», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Девятиэтажная часть дома — самая высокая жилая постройка в стиле конструктивизма в столице, передаёт m24.

Ранее Newinform сообщал, что в Зарядье завершили реставрацию монашеских келий.

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