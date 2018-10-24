Самый высокий в Москве конструктивистский дом стал памятником архитектуры
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Здание возведено в 1931 году по проекту Василия Кильдишева в стиле конструктивизма. Планировка напоминает перевёрнутую букву F.
«Жилой дом Обрабстроя был построен как дом переходного типа. По похожему принципу был спроектирован и знаменитый дом Наркомфина. Эти здания знаменовали переход от частного жилья к социалистической коммуне», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Девятиэтажная часть дома — самая высокая жилая постройка в стиле конструктивизма в столице, передаёт m24.
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