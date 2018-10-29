Роскачество и ICRT составили рейтинг лучших смартфонов

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Роскачество и ассоциация International Consumer Research & Testing (ICRT) составили рейтинг лучших смартфонов, представленных на российском рынке. Об этом сообщается на сайте организации.
Роскачество и ICRT составили рейтинг лучших смартфонов
  • © pixabay.com

Первое место занял Samsung Galaxy Note 9, второе — iPhone XS Max.

Тройку лидеров замыкает iPhone XS.

В десятку также вошли Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 8. 

Отмечается, что Samsung набрал больше баллов, чем новинки iPhone в тестах на прочность, в тестировании аккумулятора и в оценке качества музыки.

В январе НСН передавала, что аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему 2017 год побил все рекорды по продажам мобильных гаджетов в России.

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