Роскачество и ICRT составили рейтинг лучших смартфонов
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Первое место занял Samsung Galaxy Note 9, второе — iPhone XS Max.
Тройку лидеров замыкает iPhone XS.
В десятку также вошли Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 8.
Отмечается, что Samsung набрал больше баллов, чем новинки iPhone в тестах на прочность, в тестировании аккумулятора и в оценке качества музыки.
В январе НСН передавала, что аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему 2017 год побил все рекорды по продажам мобильных гаджетов в России.