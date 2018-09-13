В России создали приложение для удалённой проверки клиентов банков

В России разработали мобильное приложение для удалённой идентификации клиентов банков, сообщают «Известия».

Об этом рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком» — оператора Единой биометрической системы.

Для Android программа уже готова, а для iOS — скоро появится. Предполагается, что кредитные организации начнут предоставлять услугу в четвёртом квартале.

Для идентификации потребуется скачать приложение, открыть его на смартфоне и, глядя в камеру, произнести сгенерированный системой набор цифр. Полученный биометрический слепок система сравнит с исходным образцом.

Для дополнительной защиты персональной информации при входе в приложение банка потребуется подтвердить регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации, введя логин и пароль от портала госуслуг.

Как заявили в пресс-службе Центробанка, мобильное приложение — составная часть механизма удалённой идентификации, а также один из каналов, с помощью которого клиент сможет дистанционно получать услуги в рамках этого механизма.

Ранее доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение персонального кредитного рейтинга для россиян.