Андрей Соколов назвал Николая Караченцова человеком с невероятной энергетикой

Актёр Андрей Соколов в беседе с телеканалом «360» назвал своего коллегу по театру «Ленком» Николая Караченцова человеком с невероятной энергетикой.

«Этот человек всегда был настоящим, шёл по жизни с высоко поднятой головой. Мы всегда от него, как от батареи, заряжались», — сказал он.

По словам Соколова, у Караченцова был необычайный диапазон и он мог играть всех.

«Я очень горд тем, что я с ним был рядом, что мы вместе работали в этом театре. То, что случилось, к сожалению, неизбежно, но недаром существует театральная традиция: когда уходят актёры, их провожают аплодисментами», — добавил он.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Караченцова.