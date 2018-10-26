Андрей Соколов назвал Николая Караченцова человеком с невероятной энергетикой

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Актёр Андрей Соколов в беседе с телеканалом «360» назвал своего коллегу по театру «Ленком» Николая Караченцова человеком с невероятной энергетикой.
Андрей Соколов назвал Николая Караченцова человеком с невероятной энергетикой
  • globallookpress.com
  • © Igor Gnevashev/Russian Look

«Этот человек всегда был настоящим, шёл по жизни с высоко поднятой головой. Мы всегда от него, как от батареи, заряжались», — сказал он.

По словам Соколова, у Караченцова был необычайный диапазон и он мог играть всех.

«Я очень горд тем, что я с ним был рядом, что мы вместе работали в этом театре. То, что случилось, к сожалению, неизбежно, но недаром существует театральная традиция: когда уходят актёры, их провожают аплодисментами», — добавил он.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Караченцова.

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