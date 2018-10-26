Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Караченцова

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Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Николая Караченцова, сообщает телеканал «Звезда».
Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Караченцова
  • РИА Новости

«Уходит целое поколение. Ушёл замечательный артист, одарённый, всесторонний, который и пел, и играл, и двигался изумительно. У него была чисто мужская харизма», — заявила она.

По её словам, Караченцов был гордостью отечественного театра и кино.

Со своей стороны, актёр Геннадий Хазанов в беседе с ФАН назвал Караченцова яркой индивидуальностью на театральном небосклоне.

«И неслучайно легендарная «Юнона и Авось» прежде всего ассоциировалась с Николаем Караченцовым», — сказал он.

Как отметил Хазанов, Караченцов был одним из ключевых актёров «Ленкома».

Ранее российский актёр Юрий Торсуев, исполнивший с братом-близнецом Владимиром Торсуевым главную роль в фильме «Приключения Электроника», в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова.

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