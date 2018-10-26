Дружинина назвала Караченцова верным другом и очень талантливым артистом
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Светлая и вечная память очень верному другу, очень надёжному партнёру и очень, очень талантливому человеку, артисту. Искренние слова сочувствия его близким, дорогим людям, всей семье», — заявила она.
Как отметила Дружинина, работать с Караченцовым, который сыграл Петра I в её ленте «Завещание императора», было невероятно интересно.
«Он человек был требовательный, очень хорошо всегда знал материал, отлично знал, что ему нужно делать, и выполнял это с полной отдачей. Он очень любил свою работу и гордился ею», — добавила она.
Ранее актриса Елена Проклова в беседе с НСН сказала, что смерть Караченцова — огромная утрата.