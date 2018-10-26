Дружинина назвала Караченцова верным другом и очень талантливым артистом

Короткая ссылка
Режиссёр Светлана Дружинина в беседе с ФАН назвала актёра Николая Караченцова верным другом и очень талантливым артистом.
Дружинина назвала Караченцова верным другом и очень талантливым артистом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Светлая и вечная память очень верному другу, очень надёжному партнёру и очень, очень талантливому человеку, артисту. Искренние слова сочувствия его близким, дорогим людям, всей семье», — заявила она.

Как отметила Дружинина, работать с Караченцовым, который сыграл Петра I в её ленте «Завещание императора», было невероятно интересно.

«Он человек был требовательный, очень хорошо всегда знал материал, отлично знал, что ему нужно делать, и выполнял это с полной отдачей. Он очень любил свою работу и гордился ею», — добавила она.

Ранее актриса Елена Проклова в беседе с НСН сказала, что смерть Караченцова — огромная утрата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить