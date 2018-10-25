Лобода о перенесённой операции: маленький камушек стал краеугольным

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram рассказала, как чувствует себя после перенесённой операции.

«Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Но жизнь непредсказуема... Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция», — написала артистка.

Лобода также поблагодарила всех тех, кому не безразлично состояние её здоровья, и пообещала, что все отменённые в связи со случившимся концерты будут перенесены на следующий год.

«Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!» — заключила певица.

Ранее стало известно, что Лобода перенесла операцию на почке.

Также российский актёр Юрий Стоянов в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своей госпитализации.