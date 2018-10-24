Представитель Лободы назвала причины госпитализации певицы

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Пресс-секретарь певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова прокомментировала обстоятельства госпитализации артистки.
Представитель Лободы назвала причины госпитализации певицы
  • РИА Новости

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки», — цитирует ТАСС Бурлакову.

По её словам, во время танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

Ранее СМИ сообщили, что певица Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве.

В ноябре 2017 года Лобода стала женщиной года по версии журнала Glamour.

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