Фестиваль «Будущее джаза» пройдёт 9—11 ноября в Москве
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Среди участников — певица Анастасия Лютова, пианистка Юлия Сидоренко, контрабасист Артём Баскаков, саксофонист Макар Кашицын, трубач Джош Эванс и барабанщик Кайл Бенфорд.
Основной площадкой будет Концертный зал имени Чайковского.
На 10 ноября запланировано выступление молодых музыкантов совместно с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана, передаёт m24.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт «Музыка страны, которой нет» пройдёт 26 октября в Новой Третьяковке.