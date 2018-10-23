Фестиваль «Будущее джаза» пройдёт 9—11 ноября в Москве

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Международный музыкальный фестиваль «Будущее джаза» пройдёт 9—11 ноября в Москве, сообщает портал мэра и правительства.
Фестиваль «Будущее джаза» пройдёт 9—11 ноября в Москве
  • ©mos.ru

Среди участников — певица Анастасия Лютова, пианистка Юлия Сидоренко, контрабасист Артём Баскаков, саксофонист Макар Кашицын, трубач Джош Эванс и барабанщик Кайл Бенфорд.

Основной площадкой будет Концертный зал имени Чайковского.

На 10 ноября запланировано выступление молодых музыкантов совместно с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана, передаёт m24.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт «Музыка страны, которой нет» пройдёт 26 октября в Новой Третьяковке.

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