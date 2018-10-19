Концерт «Музыка страны, которой нет» пройдёт 26 октября в Новой Третьяковке

Концерт «Музыка страны, которой нет» состоится 26 октября в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в рамках «Т Фестиваля», сообщает «Утро.ру».

©moscowsoloists

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Тематическая основа вечера — проблема исторической памяти и реконструкция советского музыкального мифа. На сцену выйдут Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», солистка Всероссийского юношеского оркестра Снежана Пащенко (скрипка) и Евгений Финкельштейн (гитара). На 24 ноября запланирован заключительный концерт Intimate letters. Выступят Алексей Володин (фортепиано) и Государственный квартет имени Бородина. Ранее Newinform сообщал о фестивале Summer Music Park в Санкт-Петербурге.