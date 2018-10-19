Концерт «Музыка страны, которой нет» пройдёт 26 октября в Новой Третьяковке
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Тематическая основа вечера — проблема исторической памяти и реконструкция советского музыкального мифа.
На сцену выйдут Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», солистка Всероссийского юношеского оркестра Снежана Пащенко (скрипка) и Евгений Финкельштейн (гитара).
На 24 ноября запланирован заключительный концерт Intimate letters.
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