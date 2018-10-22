Памятник Олегу Табакову откроют 26 октября в МХТ имени Чехова

Церемония открытия памятника Олегу Табакову состоится 26 октября в портретном фойе Московского художественного театра имени Чехова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МХТ.

Ожидаются художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, министр культуры России Владимир Мединский, а также вдова артиста Марина Зудина.

Памятник выполнен по проекту скульптора Салавата Щербакова.

22 апреля на здании Дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова была установлена мемориальная доска в честь Олега Табакова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь писателя Александра Солженицына.