Памятник Олегу Табакову откроют 26 октября в МХТ имени Чехова

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Церемония открытия памятника Олегу Табакову состоится 26 октября в портретном фойе Московского художественного театра имени Чехова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МХТ.
Памятник Олегу Табакову откроют 26 октября в МХТ имени Чехова
  • © Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
  • globallookpress.com

Ожидаются художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, министр культуры России Владимир Мединский, а также вдова артиста Марина Зудина.

Памятник выполнен по проекту скульптора Салавата Щербакова.

22 апреля на здании Дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова была установлена мемориальная доска в честь Олега Табакова

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь писателя Александра Солженицына.

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