Памятник Олегу Табакову откроют 26 октября в МХТ имени Чехова
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Ожидаются художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, министр культуры России Владимир Мединский, а также вдова артиста Марина Зудина.
Памятник выполнен по проекту скульптора Салавата Щербакова.
22 апреля на здании Дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова была установлена мемориальная доска в честь Олега Табакова.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь писателя Александра Солженицына.