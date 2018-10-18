Улицу в Ижевске назовут в честь Солженицына

Улицу в Ижевске назовут в честь писателя Александра Солженицына, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такое решение принято на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

С предложением присвоить имя Солженицына одной из улиц города выступила председатель удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елена Максимова. Инициатива приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения писателя.

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска определит, какую именно улицу назовут в честь Солженицына, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы до конца года появятся памятники писателям Ивану Тургеневу и Александру Солженицыну.