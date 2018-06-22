В Москве появятся памятники Тургеневу и Солженицыну

В центре Москвы до конца года появятся памятники писателям Ивану Тургеневу и Александру Солженицыну, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник Тургеневу должны установить в Тургеневском сквере, Солженицыну — в сквере между домами №11 и 13 на улице его имени.

«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — отмечается в документе.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.