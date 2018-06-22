В Москве появятся памятники Тургеневу и Солженицыну
- globallookpress.com
Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Памятник Тургеневу должны установить в Тургеневском сквере, Солженицыну — в сквере между домами №11 и 13 на улице его имени.
«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — отмечается в документе.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.