В Москве появятся памятники Тургеневу и Солженицыну

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В центре Москвы до конца года появятся памятники писателям Ивану Тургеневу и Александру Солженицыну, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра.
В Москве появятся памятники Тургеневу и Солженицыну
  • globallookpress.com

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник Тургеневу должны установить в Тургеневском сквере, Солженицыну — в сквере между домами №11 и 13 на улице его имени.

«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — отмечается в документе.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.

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