В Саратове установили мемориальную доску Олегу Табакову

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На здании дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова установлена мемориальная доска в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости.
В Саратове установили мемориальную доску Олегу Табакову
  • РИА Новости

При этом отмечается, что дворцу присвоили имя артиста.

По данным агентства, на церемонии открытия мемориальной доски присутствовали актёры театра «Табакерка», руководство города и области, а также представители культурной общественности региона.

«Сам дух города овеян судьбой Олега Табакова. Он всегда заботился о Саратове, его культуре, его просвещении, и эта забота продолжает приносить свои плоды. Сменяются поколения воспитанников дворца творчества, поколения талантливой молодёжи», — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь Мариуса Петипа.

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