В Саратове установили мемориальную доску Олегу Табакову
- РИА Новости
При этом отмечается, что дворцу присвоили имя артиста.
По данным агентства, на церемонии открытия мемориальной доски присутствовали актёры театра «Табакерка», руководство города и области, а также представители культурной общественности региона.
«Сам дух города овеян судьбой Олега Табакова. Он всегда заботился о Саратове, его культуре, его просвещении, и эта забота продолжает приносить свои плоды. Сменяются поколения воспитанников дворца творчества, поколения талантливой молодёжи», — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь Мариуса Петипа.