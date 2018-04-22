В Саратове установили мемориальную доску Олегу Табакову

На здании дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова установлена мемориальная доска в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что дворцу присвоили имя артиста.

По данным агентства, на церемонии открытия мемориальной доски присутствовали актёры театра «Табакерка», руководство города и области, а также представители культурной общественности региона.

«Сам дух города овеян судьбой Олега Табакова. Он всегда заботился о Саратове, его культуре, его просвещении, и эта забота продолжает приносить свои плоды. Сменяются поколения воспитанников дворца творчества, поколения талантливой молодёжи», — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь Мариуса Петипа.