Умер актёр Дмитрий Солодовник

Артист Малого театра Дмитрий Солодовник скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«19 октября ушёл из жизни актёр Малого театра Дмитрий Николаевич Солодовник. Опытный артист, но совсем молодой человек — 12 января 2019 года ему исполнилось бы всего-то 40 лет. В следующем году Дмитрий мог бы отметить ещё одну юбилейную дату – 20 лет работы в Малом театре», — говорится в сообщении.

В 1999 году Солодовник окончил ВТУ имени М.С. Щепкина. Артист исполнил на сцене Малого театра 26 ролей.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже.