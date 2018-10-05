Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова
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«Украинская культура понесла невосполнимую утрату — ушла в вечность выдающаяся актриса, человек яркого таланта и активной гражданской позиции, Герой Украины, народная артистка Украины, лауреат Шевченковской премии Неонила Крюкова», — написал он.
Порошенко также выразил соболезнования родным и близким артистки.
Ранее сообщалось, что актриса петербургского Александринского театра Людмила Любимова скончалась в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.