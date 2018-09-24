В Вологде умерла актриса Августа Кленчина
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«23 сентября ушла из жизни заслуженная артистка России Августа Савельевна Кленчина», — говорится в тексте.
Руководство театра выражает глубокие соболезнования родным и близким артистки в связи с произошедшим.
Кленчина была ведущей актрисой Вологодского театра для детей и молодёжи, режиссёром и педагогом.
Ранее сообщалось, что в Белгороде на 81-м году жизни умер народный артист России, актёр, профессор кафедры актёрского искусства Николай Черныш.