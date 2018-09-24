В Вологде умерла актриса Августа Кленчина

Заслуженная артистка России Августа Кленчина скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского театра для детей и молодёжи.

«23 сентября ушла из жизни заслуженная артистка России Августа Савельевна Кленчина», — говорится в тексте. Руководство театра выражает глубокие соболезнования родным и близким артистки в связи с произошедшим. Кленчина была ведущей актрисой Вологодского театра для детей и молодёжи, режиссёром и педагогом. Ранее сообщалось, что в Белгороде на 81-м году жизни умер народный артист России, актёр, профессор кафедры актёрского искусства Николай Черныш.