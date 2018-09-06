Умер народный артист России Николай Черныш

Народный артист России, актёр, профессор кафедры актёрского искусства Николай Черныш умер на 81-м году жизни в Белгороде.

Об этом сообщили в Белгородском государственном институте искусств и культуры, где преподавал Черныш.

«За время работы в вузе им написаны и реализованы сценарии по произведениям Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.П. Чехова. Поставлено множество спектаклей, среди них: «10 суток за любовь», «Был выпускной вечер», «Дорогая Елена Сергеевна», «Похищение луковиц», «Над Тихой Сосной», «Скверно вы живёте, господа…», «Нужно быть человеком», «Игра в фанты» и другие», — говорится в сообщении института.

Ранее в возрасте 80 лет умер народный артист СССР Иосиф Кобзон.