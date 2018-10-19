Умер народный артист России Леонид Брусин

Народный артист России, актёр Тверского академического театра драмы Леонид Брусин скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

«Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит и выражает соболезнования родным, близким, поклонникам Леонида Брусина… Артиста высочайшей глубины души и пламенного воображения, человека большой величины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист умер в результате продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 22 октября.

На счету Брусина более 80 ролей на сцене, в том числе свыше двух десятков главных. Актёр снялся в эпизоде киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир». Среди его работ — одна из центральных ролей в фильме «Королевская регата» Юрия Чулюкина.