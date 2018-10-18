Apple анонсировала «особое событие»

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Компания Apple анонсировала «особое событие», которое состоится 30 октября в нью-йоркском Бруклине.
Apple анонсировала «особое событие»
  • Reuters

Об этом говорится на сайте компании. 

Как отмечает издание Bloomberg, есть вероятность, что Apple продемонстрирует новые iPad и MacBook. В приглашении для СМИ говорится: «Ещё больше в разработке», но при этом не указывается, что именно будет представлено.

Издание сообщает, что в начале года источники, знакомые с продукцией, рассказали, что в новых iPad будет использоваться распознавание лица для разблокировки (Face ID), как и в новейших IPhone.

12 сентября компания Apple в ходе презентации официально представила свои новые смартфоны — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

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