Компания Apple анонсировала «особое событие», которое состоится 30 октября в нью-йоркском Бруклине.

Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечает издание Bloomberg, есть вероятность, что Apple продемонстрирует новые iPad и MacBook. В приглашении для СМИ говорится: «Ещё больше в разработке», но при этом не указывается, что именно будет представлено.

Издание сообщает, что в начале года источники, знакомые с продукцией, рассказали, что в новых iPad будет использоваться распознавание лица для разблокировки (Face ID), как и в новейших IPhone.

12 сентября компания Apple в ходе презентации официально представила свои новые смартфоны — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.