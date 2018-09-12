Apple презентовала новые iPhone XS и XR

Компания Apple в ходе презентации официально представила свои новые смартфоны — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Старшие модели — XS и XS Max — получили OLED-дисплеи, диагональ которых составляет 5,8 и 6,5 дюйма соответственно. Экраны поддерживают частоту обновления в 120 Гц.

Также смартфоны получили двойную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, фронтальную на 7 мегапикселей, поддержку двух сим-карт, в том числе электронной, и новый процессор A12 Bionic.

При этом iPhone XR имеет LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

Новые гаджеты будут продаваться в трёх цветах — чёрном, белом и золотом. Объём памяти в смартфонах в зависимости от версии составит 64, 256 или 512 Гб.

RT ведёт текстовую трансляцию.