Apple презентовала новые iPhone XS и XR

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Компания Apple в ходе презентации официально представила свои новые смартфоны — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Apple презентовала новые iPhone XS и XR
  • ©apple.com

Старшие модели — XS и XS Max — получили OLED-дисплеи, диагональ которых составляет 5,8 и 6,5 дюйма соответственно. Экраны поддерживают частоту обновления в 120 Гц. 

Также смартфоны получили двойную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, фронтальную на 7 мегапикселей, поддержку двух сим-карт, в том числе электронной, и новый процессор A12 Bionic.

При этом iPhone XR имеет LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

Новые гаджеты будут продаваться в трёх цветах — чёрном, белом и золотом. Объём памяти в смартфонах в зависимости от версии составит 64, 256 или 512 Гб.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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