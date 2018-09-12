В ожидании новинок: в Калифорнии проходит презентация Apple

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Всеволод Пуля, Роман Шимаев
В штаб-квартире Apple в Калифорнии проходит традиционная презентация новинок компании. Публике представят новую линейку смартфонов iPhone, а также iPad Pro и Apple Watch Series 4. RT ведёт текстовую трансляцию.
В ожидании новинок: в Калифорнии проходит презентация Apple
  • Reuters
  • © Stephen Lam
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  • 12 сентября 2018

    На сцене появляется старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер, чтобы рассказать о новом IPhone Xs.

  • Представление нового IPhone Xs. Заметим, что буква s взята квадрат.

    • Демонстрация iPhone Xs

  • На сцене вновь появляется Тим Кук. Он говорит, что IPhone X стал лидером на рынке, а 98% пользователей остались довольным устройством

  • 17 сентября выходит операционная система watchOS 5.

    В России Apple Watch Series 4 (GPS) появятся в продаже с пятницы, 28 сентября. Устройства     будут доступны по цене от 31 990 руб.

    При этом Apple Watch Nike+ станут доступны для заказа на российском сайте Apple с пятницы, 14 сентября, и появятся в ограниченной продаже с четверга, 4 октября.


  • Переходим к стоимости новинок. Цены в США — $400 без сотового модуля, $500 с модулем. При этом стоимость Series 3 снизится до $280. 

    К сожалению, России нет в списке 26 стран первой волны запуска Apple Watch Series 4.

    • Видео о достоинствах Apple Watch series 4

  • Представлен новый цвет корпуса часов — стальной с золотистым оттенком.

  • Все новые функции на одном слайде.

    • RT

    Время работы от батареи Apple Watch 4 осталось тем же — порядка 18 часов беспрерывного использования.

  • Пара слов про приватность: говорят, что все данные по вашему здоровью и физической активности защищены шифрованием и вы сами решаете, с кем ими поделиться.

  • Новые функции Apple Watch по ЭКГ получили одобрение Минздрава США.

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