В ожидании новинок: в Калифорнии проходит презентация Apple

В штаб-квартире Apple в Калифорнии проходит традиционная презентация новинок компании. Публике представят новую линейку смартфонов iPhone, а также iPad Pro и Apple Watch Series 4. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Stephen Lam