В ожидании новинок: в Калифорнии проходит презентация Apple
- Reuters
- © Stephen Lam
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12 сентября 2018
На сцене появляется старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер, чтобы рассказать о новом IPhone Xs.
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Представление нового IPhone Xs. Заметим, что буква s взята квадрат.
- Демонстрация iPhone Xs
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На сцене вновь появляется Тим Кук. Он говорит, что IPhone X стал лидером на рынке, а 98% пользователей остались довольным устройством
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17 сентября выходит операционная система watchOS 5.
В России Apple Watch Series 4 (GPS) появятся в продаже с пятницы, 28 сентября. Устройства будут доступны по цене от 31 990 руб.
При этом Apple Watch Nike+ станут доступны для заказа на российском сайте Apple с пятницы, 14 сентября, и появятся в ограниченной продаже с четверга, 4 октября.
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Переходим к стоимости новинок. Цены в США — $400 без сотового модуля, $500 с модулем. При этом стоимость Series 3 снизится до $280.
К сожалению, России нет в списке 26 стран первой волны запуска Apple Watch Series 4.
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- Видео о достоинствах Apple Watch series 4
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Представлен новый цвет корпуса часов — стальной с золотистым оттенком.
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Все новые функции на одном слайде.
- RT
Время работы от батареи Apple Watch 4 осталось тем же — порядка 18 часов беспрерывного использования.
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Пара слов про приватность: говорят, что все данные по вашему здоровью и физической активности защищены шифрованием и вы сами решаете, с кем ими поделиться.
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Новые функции Apple Watch по ЭКГ получили одобрение Минздрава США.