Apple выпустила iOS 12

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Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 12.
Apple выпустила iOS 12
  • © pixabay.com

«iOS прошла оптимизацию как для iPhone, так и для iPad. В результате заметно возросла скорость работы системы и отклика приложений», — говорится в сообщении компании.

Главная особенность системы заключается в повышенной производительности. Так, камера включается до 70% быстрее.

Среди нововведений — возможность делать групповые звонки (до 32 человек) в FaceTime, искать фотографии в альбомах как по месту, так и по ключевым словам, а также пользоваться сгенерированными смайлами Memoji.

Операционная система была представлена в начале июня.

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