Бортко оценил ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда

Режиссёр Владимир Бортко в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию с комедией Алексея Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда.

Он не исключил, что речь может идти о пиар-кампании.

Вместе с тем, Бортко отметил, что можно снимать фильм в жанре комедии о трагических страницах истории. В качестве примера режиссёр привёл ленту «Жизнь прекрасна» итальянца Роберто Бениньи.

«Запрета на комедию у нас не существует. Есть такой режиссёр Бениньи, который снял комедию о фашистском лагере смерти «Жизнь прекрасна» и получил за него «Оскар», — сказал Бортко.

Режиссёр также заявил, что есть святые вещи, о которых нужно говорить или хорошо, или ничего.

Ранее режиссёр Николай Досталь в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с комедией «Праздник».