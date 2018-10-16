Режиссёр Досталь прокомментировал ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда

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Режиссёр Николай Досталь в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с комедией Алексея Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда.
Режиссёр Досталь прокомментировал ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Мы снимали комедии о войне: «Служили два товарища», «Женя, Женечка и «Катюша». О войне можно снимать комедии», — сказал он.

По его словам, прокатное удостоверение не выдают, если в картине есть что-то против Конституции или каких-либо законов.

Как отметил Досталь, фильм ещё монтируют и нельзя отказывать в прокате, пока картину не посмотрели.

Ранее ФАН сообщало, что режиссёр Андрей Звягинцев намерен снять фильм о Великой Отечественной войне.

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