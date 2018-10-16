Режиссёр Досталь прокомментировал ситуацию с комедией о блокаде Ленинграда
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Мы снимали комедии о войне: «Служили два товарища», «Женя, Женечка и «Катюша». О войне можно снимать комедии», — сказал он.
По его словам, прокатное удостоверение не выдают, если в картине есть что-то против Конституции или каких-либо законов.
Как отметил Досталь, фильм ещё монтируют и нельзя отказывать в прокате, пока картину не посмотрели.
Ранее ФАН сообщало, что режиссёр Андрей Звягинцев намерен снять фильм о Великой Отечественной войне.