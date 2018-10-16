Эннио Морриконе рассказал о своих будущих концертах в России

Композитор Эннио Морриконе рассказал о предстоящих концертах в России, которые пройдут в рамках европейского тура.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Я очень рад возможности снова оказаться в России, в Санкт-Петербурге и Москве. Прошло несколько лет с тех пор, как я был там последний раз, и я переполнен эмоциями в преддверии этой поездки, концертов», — заявил Морриконе.

По его словам, он будет выступать с Пражским оркестром, с которым давно сотрудничает.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о концерте итальянского оркестра саксофонов в Херсонесе.