Итальянский оркестр саксофонов выступит 20 сентября в Херсонесе

Итальянский оркестр саксофонов выступит 20 сентября на новой сцене Херсонеса в рамках закрытия первого международного музыкального фестиваля «Дворцы Крыма — дворцы Санкт-Петербурга», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Прозвучит музыка из итальянского кинематографа, в том числе произведения Эннио Морриконе и Нино Роты.

«Оркестр саксофонов — уникальный коллектив, ведь он включает в себя инструменты от самого высокого «голоса», сопранито, до тенорового, контральто и баса. Подобного оркестра в мире нет», — отметили в пресс-службе.

Ранее Newinform сообщал, что участниками фестиваля стали музыканты и солисты из России, Италии, Франции, Австралии и Армении.