Итальянский оркестр саксофонов выступит 20 сентября в Херсонесе
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Прозвучит музыка из итальянского кинематографа, в том числе произведения Эннио Морриконе и Нино Роты.
«Оркестр саксофонов — уникальный коллектив, ведь он включает в себя инструменты от самого высокого «голоса», сопранито, до тенорового, контральто и баса. Подобного оркестра в мире нет», — отметили в пресс-службе.
Ранее Newinform сообщал, что участниками фестиваля стали музыканты и солисты из России, Италии, Франции, Австралии и Армении.