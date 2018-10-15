Болгария отказалась от участия в Евровидении-2019
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- globallookpress.com
Об этом сообщает совет директоров Болгарского национального телевидения (БНТ).
«Решение принято в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов», — говорится в тексте.
При этом в БНТ уточнили, что необходимая сумма «превышает разумные» показатели и составляет более €5,3 млн.
В сентябре организаторы конкурса «Евровидение-2019» подтвердили, что событие пройдёт в Тель-Авиве.
В мае израильтянка Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», стала победительницей конкурса.