Организаторы официально подтвердили проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

Короткая ссылка
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» подтвердили, что состязание состоится в израильском городе Тель-Авив.
Организаторы официально подтвердили проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве
  • ©Zhang Liyun
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

«Принимающим песенный конкурс «Евровидение-2019» городом стал Тель-Авив, Израиль. Первый полуфинал — 14 мая, второй полуфинал — 16 мая, финал — 18 мая», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение пройдёт в Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить