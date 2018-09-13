Организаторы официально подтвердили проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» подтвердили, что состязание состоится в израильском городе Тель-Авив.

Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

«Принимающим песенный конкурс «Евровидение-2019» городом стал Тель-Авив, Израиль. Первый полуфинал — 14 мая, второй полуфинал — 16 мая, финал — 18 мая», — указывается в заявлении.

The Host City for the Eurovision Song Contest 2019 is...



🎉 Tel Aviv, Israel 🇮🇱



🔵 Semi-final 1 - 14 May

🔵 Semi-final 2 - 16 May

🔵 Grand Final - 18 May



📱 Tweet using #Eurovision#ESC2019



➡️ Learn more about the host city on our website: https://t.co/Wz3aOCXrX9pic.twitter.com/zTEtlgUx8G — Eurovision (@Eurovision) 13 сентября 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение пройдёт в Иерусалиме.