Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у восточного побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в понедельник днём по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки на глубине около 120 километров в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по данным краевого главка МЧС, жители городов Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение силой до трёх баллов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Усть-Камчатском районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3.

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