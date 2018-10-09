Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали у Курильских островов

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник в 10:14 (02:14 мск. — RT) у тихоокеанского побережья Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 45,6 градуса северной широты и 150,9 восточной долготы», — заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 166 км от необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 119 км.

Как сообщила Семёнова, жители населённых пунктов на Курилах не почувствовали землетрясение.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Усть-Камчатском районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить