Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в районе Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано во вторник в 10:14 (02:14 мск. — RT) у тихоокеанского побережья Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 45,6 градуса северной широты и 150,9 восточной долготы», — заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 166 км от необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 119 км.

Как сообщила Семёнова, жители населённых пунктов на Курилах не почувствовали землетрясение.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Усть-Камчатском районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3.







