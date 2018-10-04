На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Короткая ссылка
На Камчатке в Усть-Камчатском районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на суше на глубине 7,3 км в 68 км севернее райцентра Усть-Камчатск», — сообщил представитель РАН.

Отмечается, что ранее в акватории Авачинского залива в 53 км восточнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В ГУ МЧС по региону отметили, что в населённых пунктах ни одно из этих землетрясений не ощущалось.

В конце сентября сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 4,3.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить