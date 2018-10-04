На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке в Усть-Камчатском районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на суше на глубине 7,3 км в 68 км севернее райцентра Усть-Камчатск», — сообщил представитель РАН.

Отмечается, что ранее в акватории Авачинского залива в 53 км восточнее Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В ГУ МЧС по региону отметили, что в населённых пунктах ни одно из этих землетрясений не ощущалось.

В конце сентября сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 4,3.