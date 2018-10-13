У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7
  • © earthquake.usgs.gov

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 234 км северо-западнее от посёлка Озерновский, а его очаг залегал на глубине 467 км.

В ночь на 11 октября возле Северных Курил также произошло землетрясение магнитудой 6,7, в связи с чем жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до четырёх баллов.

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