У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 234 км северо-западнее от посёлка Озерновский, а его очаг залегал на глубине 467 км.

Prelim M6.7 Earthquake northwest of the Kuril Islands Oct-13 11:10 UTC, updates https://t.co/tT9x7LEUQE — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 13 октября 2018 г.

В ночь на 11 октября возле Северных Курил также произошло землетрясение магнитудой 6,7, в связи с чем жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до четырёх баллов.