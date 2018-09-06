На Урале проводят проверки зданий после землетрясения
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В Миассе и Златоусте повреждений пока не обнаружено.
В Катав-Ивановск, расположенный в 5 км от эпицентра, выехал министр здравоохранения региона Сергей Приколотин. От подземных толчков пострадало здание больницы.
«Специалисты оценивают ущерб, нанесённый больнице, составляют смету», — заявил глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.
По его словам, учебный процесс в школах уже возобновлён, в ближайшее время возобновят учёбу в индустриальном техникуме.
В Ашинском районе и Усть-Катаве обнаружены незначительные повреждения ряда объектов.
Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с НСН оценил ситуацию на Урале и рассказал о причинах неоднократных подземных толчков.