На Урале проводят проверки зданий после землетрясения

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В Челябинской области проводят проверки зданий в горнозаводской зоне после землетрясения, сообщает URA.RU.
На Урале проводят проверки зданий после землетрясения
  • © pixabay.com

В Миассе и Златоусте повреждений пока не обнаружено.

В Катав-Ивановск, расположенный в 5 км от эпицентра, выехал министр здравоохранения региона Сергей Приколотин. От подземных толчков пострадало здание больницы.

«Специалисты оценивают ущерб, нанесённый больнице, составляют смету», — заявил глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.

По его словам, учебный процесс в школах уже возобновлён, в ближайшее время возобновят учёбу в индустриальном техникуме.

В Ашинском районе и Усть-Катаве обнаружены незначительные повреждения ряда объектов.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с НСН оценил ситуацию на Урале и рассказал о причинах неоднократных подземных толчков.

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