В Институте теории прогноза землетрясений оценили ситуацию на Урале

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Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с НСН оценил ситуацию на Урале и рассказал о причинах неоднократных подземных толчков.
В Институте теории прогноза землетрясений оценили ситуацию на Урале
  • © Global Look Press

«Причины понятны — это древние горные системы, здесь когда-то сейсмическая ситуация была более активной, последние столетия она ослабела и такое происходит крайне редко. В этом регионе последнее землетрясение было в 1914 году», — заявил он.

По словам эксперта, сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

Как отметил Шебалин, маловероятно, что толчки окажутся такой же силы, как и предыдущие, но исключать это полностью нельзя.

Ранее заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский в беседе с URA.RU прокомментировал землетрясение на Урале.

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