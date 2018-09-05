Эксперт прокомментировал землетрясение на Урале

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Заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский в беседе с URA.RU прокомментировал землетрясение на Урале.
Эксперт прокомментировал землетрясение на Урале
  • РИА Новости

Он отметил, что за всё время сейсмических наблюдений в регионе было зафиксировано три сильных землетрясения: билимбаевское в 1914 году, среднеуральское в 2015 году и нынешнее.

В свою очередь, старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александр Гуляев рассказал, что самым мощным из трёх было билимбаевское. Его сила в эпицентре достигала шести баллов, а в Екатеринбурге оно ощущалось как пятибалльное.

По оценке эксперта, в следующий раз сейсмическое событие подобной энергетики в регионе можно ожидать приблизительно через 100 лет.

Ранее сообщалось, что на Урале зафиксировано второе за сутки землетрясение.

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