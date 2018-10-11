Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у Курильских островов

Возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

Как заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, землетрясение было зарегистрировано в 11:16 (03:16 мск).

«Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 49,2 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан», — сообщила она.

По данным сейсмологов, жители Северо-Курильска на острове Парамушир ощутили землетрясение силой до четырёх баллов.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, землетрясение ощущалось в отдельных районах города Петропавловска-Камчатского, на верхних этажах зданий, силой от одного до двух баллов.

«Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет. Паники среди населения нет», — заявили в МЧС.

В сентябре URA.RU сообщало, что после землетрясения на Урале провели проверки зданий.