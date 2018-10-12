Синоптики рассказали о рекордно длинном бабьем лете в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни.

«Погода ожидается просто великолепная. Выходные и ближайшая неделя пройдут под знаком старого бабьего лета. Это антициклон, причём азовского происхождения, а всё, что связано с этим направлением, несёт за собой субтропическое тепло и солнце. Ночью будет не прохладнее +4…+9 °C. А днём воздух будет прогреваться до +14…+16 °C», — рассказал синоптик.

По его словам, такая тёплая и солнечная погода необычна для октября.

«На следующей неделе может и сбросим градус другой, но всё равно это будет очень комфортный период солнечной погоды до следующих выходных включительно. Антициклон, солнце, никаких осадков. Будет чуть посвежее, ночами +2…+7 °C, днём +10…+15 °C. Для октября необычно, чтобы так долго был период солнечной погоды. Это рекордно длинное старое бабье лето», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что предстоящая зима не должна быть экстремально холодной.