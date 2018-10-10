В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бабье лето в России

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, сколько продлится бабье лето.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Голубева, в Москве температура воздуха продолжит повышаться. Днём в среду, 10 октября, ожидается +13...+15 °C, по области до +17 °C. Такая погода продержится до воскресенья, 14 октября. Прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. В последний день недели пойдёт дождь.

Бабье лето в Санкт-Петербурге продлится до конца недели и тоже будет сопровождаться порывами ветра.

В Ненецком автономном округе ожидаются порывы до 22 м/с. В четверг и пятницу ветер до 18—23 м/с прогнозируется в Башкирии.

В Приволжском федеральном округе температура воздуха уже опускается до -3 °C, осадки с мокрым снегом, днём не выше +8 °C.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ночью 0...+5 °C, днём — до +15 °C. В Забайкалье — до +12 °C.

В Пермском крае, на юге Тюменской, Омской, Томской и Кемеровской областей и Алтайского края порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

В Приморье днём до +19 °C. В регионе прогнозируется мощный циклон, который принесёт сильные дожди с порывами ветра.

В сентябре URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.