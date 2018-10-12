Синоптики прогнозируют, что зима в России не будет «ядрёной»

Короткая ссылка
Предстоящая зима не должна быть экстремально холодной, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
Синоптики прогнозируют, что зима в России не будет «ядрёной»
  • © РИА Новости

«Зима, по предварительным прогнозам, не будет суровой», — цитирует ТАСС синоптика.

По его словам, до конца 2018 года температура, как ожидается, останется «около и выше климатической нормы».

При этом Киктев отметил, что долгосрочный точный прогноз сделать сложно.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований… Сейчас можно говорит об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит», — заключил он.  

Ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето.

В сентябре progorod43.ru передавал о резком похолодании в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить