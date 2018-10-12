Синоптики прогнозируют, что зима в России не будет «ядрёной»

Предстоящая зима не должна быть экстремально холодной, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Зима, по предварительным прогнозам, не будет суровой», — цитирует ТАСС синоптика.

По его словам, до конца 2018 года температура, как ожидается, останется «около и выше климатической нормы».

При этом Киктев отметил, что долгосрочный точный прогноз сделать сложно.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований… Сейчас можно говорит об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит», — заключил он.

Ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето.

В сентябре progorod43.ru передавал о резком похолодании в Кировской области.