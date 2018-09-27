В Кировской области предупредили о резком похолодании и мокром снеге

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В Кировской области предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
В Кировской области предупредили о резком похолодании и мокром снеге
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По прогнозу, 28 и 29 сентября будет резкое похолодание.

Также ожидается сильный ветер, дожди. В пятницу и субботу днём будет +6...+11 °C, в ночное время температура может опуститься до +1 °C, рассказали в ЦГМС.

В воскресенье, 30 сентября, в отдельных районах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Ночью возможны заморозки до -2 °C. Днём ожидается не более +9 °C.

В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.

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