Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку

Короткая ссылка
Аукционный дом Sotheby's сообщил, что коллекционер, купившая картину британского уличного художника Бэнкси, которая после состоявшихся 5 октября торгов оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку.

Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства», — приводит заявление владелицы картины аукционный дом.

Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа Бэнкси, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.

Позднее художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своей картины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить