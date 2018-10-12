Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси не станет отменять сделку
Об этом сообщается на сайте Sotheby's.
«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства», — приводит заявление владелицы картины аукционный дом.
Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа Бэнкси, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.
Позднее художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своей картины.