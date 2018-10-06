Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне
- © Banksy / Instagram.com
«Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе», — отмечается в видео.
На опубликованных им кадрах видно, как стоящий спиной к камере человек вставляет измельчитель в раму.
Под самим видео художник оставил запись: «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением».
Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.