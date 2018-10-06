Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне

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Художник Бэнкси в своём Instagram выложил видео, в котором объяснил самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне.
Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне
  • © Banksy / Instagram.com

«Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе», — отмечается в видео.

На опубликованных им кадрах видно, как стоящий спиной к камере человек вставляет измельчитель в раму.

Под самим видео художник оставил запись: «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением».

Ранее стало известно, что после последнего удара молотка работа, проданная за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги.

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